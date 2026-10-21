Жаловалась на тяжесть: в Кузбассе внутри пенсионерки выросла опухоль размером с младенца

В Кузбасском онкологическом диспансере врачи удалили пожилой пациентке гигантскую опухоль яичника размером 60 на 40 сантиметров. За год женщина похудела на 20 килограммов, но при этом её живот сильно увеличился. Также появились одышка и чувство тяжести.

КТ и МРТ подтвердили опасения врачей.

– Новообразование не только распространилось по всему малому тазу и брюшной полости, плотно соприкасаясь с органами женской половой системы, но и сдавило желудок, диафрагму, а также сосуды, питающие большой сальник, – рассказали в онкодиспансере.

Операция оказалась сложной из-за спаечного процесса. Помимо удаления матки с придатками, хирургам пришлось выполнить резекцию тонкой кишки.

Восстановление после масштабного вмешательства заняло время. Чтобы пациентка пошла на поправку, потребовалась помощь специалистов нескольких отделений и постоянный сестринский уход.

В итоге женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии. По информации медиков, дополнительное лечение ей не понадобится – достаточно динамического наблюдения.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как плановый осмотр привёл кемеровчанку в онкодиспансер, а обследование выявило рак груди на ранней стадии.