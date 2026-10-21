"Угроза жизни": в Кемерове демонтаж павильона привел к опасным последствиям

Прокуратура Ленинского района Кемерова обнаружила вблизи школ и детских садов опасный участок. Выяснилось, что он остался после демонтажа торгового павильона.

По решению администрации города его снесли в конце 2025 года. Однако подрядчик выполнил работы не полностью: после демонтажа на месте остались элементы железобетонных конструкций, металлическая арматура и глубокие ямы.

– В целом состояние территории, открытой для беспрепятственного доступа, создавало угрозу жизни и здоровью, в том числе несовершеннолетних, – сообщает прокуратура Кузбасса.

После вмешательства надзорного ведомства участок привели в нормальное и безопасное состояние.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что унылая дыра на месте демонтированного "Подорожника" останется в Кемерове надолго.