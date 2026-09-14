Унылая дыра на месте "Подорожника" останется в Кемерове надолго

Проплешина в асфальте на месте снесённого "Подорожника" на "Энергосбыте" в Кемерове останется в Кемерове надолго, сообщила городская администрация в чате мэра Дмитрия Анисимова в Telegram, отвечая на вопросы подписчиков. Те спросили, долго ли им смотреть на эту унылую дыру.

– Восстановление асфальта на пр. Ленина будет выполнен в последующие годы, – сказали в мэрии.

Более точных сроков не назвали.

Кемеровчанка также поинтересовалась, что будет с пустым местом, которое осталось после вывоза "Подорожника" около "Гринвича". В мэрии обнадёжили.

– Появилось частное лицо, выкупившее участок. Запланирована уставка нового торгового объекта. Новый собственник участка выполнил частичную уборку участка, – сказали в горадминистрации.

Ведомство также пообещало, что до конца года рассмотрит возможность установки там урны для мусора.

Ранее редакция VSE42.Ru рассказывала, во что превратились "Подорожники" в Кемерове после краха компании-собственника. Кроме того, почти 100 бывших работников засудили сеть стритфуда на миллионы рублей.