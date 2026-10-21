Секрет экономистов: какой зимний месяц принесет вам максимум отпускных

Как отметил кандидат экономических наук в беседе с изданием "Газета.Ru", декабрь 2026 года – самый выгодный месяц для зимнего отпуска. Январь 2027 года принесет наибольшие финансовые потери. Экономист объясняет это разницей в количестве рабочих дней.

В декабре 22 рабочих дня, в феврале – 19, в январе – 15. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже стоит каждый из них.

Финансовая разница при окладе 105 тысяч рублей (за 14 дней отпуска):

Декабрь: общий доход за месяц составит около 102 тысяч рублей.

общий доход за месяц составит около 102 тысяч рублей. Февраль: 94,5 тысячи рублей.

94,5 тысячи рублей. Январь: 79,8 тысячи рублей.

Дополнительное преимущество декабря – возможность выгодно продлить отдых. Отпуск с 17 по 30 декабря плавно переходит в новогодние каникулы. Это дает 25 дней непрерывного отдыха вплоть до 10 января.

Отпускные выплачиваются строго за три дня до начала отдыха. Зарплата за отработанные дни приходит в стандартные даты вашей компании.