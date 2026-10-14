Новогодние каникулы 2027 удивят: график изменился

Новогодние каникулы в 2027 году окажутся непривычно длинными. Отдых стартует ещё в декабре 2026-го и растянется на первые десять дней января – такой график сложился благодаря заранее утверждённому переносу выходных. Это хороший повод заранее подумать о поездке или просто провести праздники без спешки.

Когда последний рабочий день

Последним рабочим днём 2026 года станет среда, 30 декабря. Сокращённым он не будет: обычно предпраздничным считался именно 31 декабря, но на этот раз его сделали выходным. Так что в среду придётся отработать полный день, зато уже в четверг можно начинать готовиться к празднику.

Сколько продлятся каникулы

Отдых займёт одиннадцать дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. В этот период попадут и праздничные даты, и обычные выходные. Получается полноценная пауза после насыщенного декабря: можно и праздник отметить, и выспаться, и куда-нибудь съездить.

Когда возвращаться к работе

Первым рабочим днём после каникул станет понедельник, 11 января 2027 года. Неделя начнётся с чистого листа, без разрывов, так что настраиваться на рабочий лад будет проще. До этой даты можно спокойно строить планы и не бояться, что придётся выйти раньше.

Сколько рабочих и выходных дней в 2027 году

При пятидневной рабочей неделе в 2027 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Соотношение примерно стандартное, но за счёт переносов некоторые месяцы окажутся щедрее на отдых. Это стоит учитывать при планировании отпуска и личных дел.

Какие длинные выходные ждут после Нового года

После новогодних каникул россиян ждут трёхдневные выходные в феврале, марте и июне. Два длинных уик-энда придутся на май, а в ноябре можно будет отдохнуть четыре дня подряд. Такие паузы позволяют несколько раз за год перевести дух без оформления отпуска.

Будет ли выходным 31 декабря 2027 года

Согласно проекту переноса выходных, 31 декабря 2027 года тоже станет нерабочим. Это значит, что следующий новогодний отдых начнётся ещё до наступления 2028 года. Традиция делать последний день года выходным, похоже, закрепляется.

Как выгодно взять отпуск в 2027 году

Каждому сотруднику положено 28 календарных дней отпуска. Но от выбора месяца зависит и количество свободных дней, и размер выплат. Если хочется больше отдыха, отпуск удобно присоединять к официальным праздникам с учётом переносов выходных. Иногда несколько добавленных дней дают эффект длинного отдыха при минимальных затратах.

Для сохранения дохода лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней – например, март и октябрь. Январь в этом смысле менее выгоден: рабочих дней мало, и стоимость одного дня отпуска оказывается ниже. Если важно не потерять в деньгах, ориентируйтесь на календарь рабочих дней, а не только на праздники.

Как продлить отдых после Нового года

Отпуск в конце декабря позволяет соединить его с новогодними праздниками. Получается длинный отдых без большого количества потраченных отпускных дней. Можно начать отдыхать ещё до 31 декабря и продолжить после 10 января. Такой вариант особенно удобен, если хочется уехать на две недели, не тратя весь отпуск.

Можно ли брать отпуск только на рабочие дни

Закон позволяет делить отпуск на части при согласии работодателя. Но одна из частей ежегодного отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней подряд. Остальные дни можно дробить как угодно, если руководство не против. Это даёт гибкость: можно брать отпуск только на рабочие дни, присоединяя их к выходным. Главное – соблюсти правило про две недели, пишет PROKUZBASS.RU.