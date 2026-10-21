В Кузбассе приставы неожиданно задержали подругу должника – что произошло

В Мысках во время федеральной операции "Розыск" судебный пристав прибыл по адресу проживания кузбассовца, который уклонялся от уплаты алиментов. На месте сотрудник также проверил документы женщины, которая назвалась подругой должника.

– Сверив данные с базой МВД России выяснилось, что гражданка является обвиняемой в совершении преступления. Кроме того, с 2025 года она объявлена в федеральный розыск, – сообщает Главное управление ФССП по Кузбассу.

Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Самого мужчину доставили в отделение судебных приставов. В отношении него дознаватель Главного управления возбудил уголовное дело.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что имущество должника внезапно нашли в аэропорту Кузбасса.