Долг - 1,3 млн: имущество должника внезапно нашли в аэропорту Кузбасса

В Новокузнецком районе судебные приставы разыскали автомобиль должника. Об этом сообщили в ГУФССП по Кузбассу.

По данным ведомства, мужчина задолжал больше 1,3 млн рублей и в добровольный срок долг не погасил.

Приставы проверили место жительства должника. Но там автомобиля LADA Vesta 2018 года выпуска не оказалось. Зато выяснилось, что машина часто стоит на парковке возле аэропорта.

Там транспортное средство и нашли. Приставы наложили на него арест.

– У должника есть 10 дней для погашения задолженности, – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.

Если он этого не сделает, автомобиль передадут на реализацию. А вырученные деньги направят на погашение долга.

А должников в Кузбассе ищут не только на дорогах, но и по всему региону. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове приставы арестовали авто должника прямо на дороге после внезапной проверки.