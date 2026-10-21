Притворялся девочкой и втирался в доверие: в Кузбассе педофил делал с детьми ужасное

25-летний житель Мариинска познакомился с 12-летней и 10-летней девочками из Свердловской и Нижегородской областей в Сети, представляясь их ровесницей. Чтобы втереться в доверие, он использовал увлечения детей. В частности, мужчина общался на темы квадробинга и онлайн-игры Roblox.

Затем кузбассовец склонял детей к действиям сексуального характера и просил присылать ему фотографии и видеозаписи интимного содержания. Полученные материалы он незаконно приобретал и хранил, в том числе для дальнейшего распространения. Изображения одной из пострадавших он разместил в соцсетях по месту её жительства.

В суде мужчина вину не признал и заявил о своей непричастности к преступлениям.

– Следует отметить, что проведённой в рамках уголовного дела экспертизой у подсудимого выявлено расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии, – отметил Мариинский городской суд.

В итоге суд признал кузбассовца виновным в совершении шести преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и назначил ему 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 150 тысяч рублей и ограничение свободы на один год и девять месяцев. Кроме того, в местах отбывания наказания он будет проходить принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Также суд постановил взыскать с мужчины по 200 тысяч рублей в пользу каждой из девочек в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Мариинске сибирские туристы с оружием устроили беспредел после экскурсии.