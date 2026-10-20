Приехали в Кузбасс с оружием: сибирские туристы устроили беспредел после экскурсии

Инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 октября 2026 года в одной из кальянных Мариинска. Около четырёх часов утра 18-летний и 20-летний туристы, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно вести себя с другими посетителями заведения. Молодые люди выражались грубой нецензурной бранью и не реагировали на замечания.

Словесная перепалка переросла в потасовку. Кроме того, у младшего из нарушителей присутствующие заметили предмет, похожий на огнестрельное оружие. Руководитель заведения вызвал правоохранителей, которые задержали дебоширов.

На молодых людей составили административные материалы за мелкое хулиганство.

В суде оба признали вину и объяснили, что приехали из Новосибирской области, чтобы посмотреть Мариинск и прогуляться. Они добрались на такси, арендовали квартиру, а затем решили выпить и отдохнуть в местной кальянной.

По словам 18-летнего парня, оружие он купил в Новосибирске для самообороны.

– В совершённом правонарушении они раскаялись, о чём собственноручно один из них указал в материалах дела (орфография сохранена): "Всадеяном раскаиваюсь что хулиганил", – сообщает Мариинский городской суд.

В итоге молодым туристам назначили административный арест сроком на 10 суток.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как брелок на зеркале подвёл кузбассовца под статью.