Темная тема спасает глаза или незаметно сажает зрение: врач раскрыла неожиданную правду о популярной функции смартфонов

Как рассказала медик в беседе с РИАМО, цвет фона на экране не вызывает близорукость и не повреждает сетчатку. Излучение дисплея для этого слишком слабое. Дискомфорт после чтения – это лишь временное утомление, которое проходит после отдыха.

Почему от темного интерфейса могут уставать глаза:

• Расширение зрачка. На темном фоне зрачок становится шире. Из-за этого падает резкость, а светлые буквы слегка размываются.

• Световые перепады. Глаза перенапрягаются при переходе с темного приложения на белый сайт.

• Мерцание экрана. Вместе с темной темой пользователи часто снижают яркость. На минимуме многие дисплеи мерцают, вызывая головную боль.

Как снизить нагрузку на зрение:

• Настройте интерфейс. Если глаза устают, смените черный фон на темно-серый и увеличьте шрифт.

• Пройдите обследование. Если светлые буквы на черном расплываются, проверьте зрение. Это частый признак скрытого астигматизма.

• Избегайте резких контрастов. Самый тяжелый сценарий – яркий экран в полной темноте. Из-за ослепления человек реже моргает, что приводит к сухости и жжению в глазах.

• Соблюдайте баланс света. Идеальные условия для чтения: включенный торшер или ночник плюс яркость экрана, равная освещению в комнате.

• Готовьтесь ко сну правильно. Темная тема вечером полезна: она меньше слепит и слабее подавляет выработку гормона сна. Однако лучший вариант – полностью отложить гаджет за час-два до сна.