Темная тема спасает глаза или незаметно сажает зрение: врач раскрыла неожиданную правду о популярной функции смартфонов

Детский врач-офтальмолог, хирург-страболог Веста Майорова объяснила россиянам, почему к вечеру от темной темы устают глаза, и как правильно настроить экран перед сном.
Как рассказала медик в беседе с РИАМО, цвет фона на экране не вызывает близорукость и не повреждает сетчатку. Излучение дисплея для этого слишком слабое. Дискомфорт после чтения – это лишь временное утомление, которое проходит после отдыха.
Почему от темного интерфейса могут уставать глаза:
• Расширение зрачка. На темном фоне зрачок становится шире. Из-за этого падает резкость, а светлые буквы слегка размываются.
• Световые перепады. Глаза перенапрягаются при переходе с темного приложения на белый сайт.
• Мерцание экрана. Вместе с темной темой пользователи часто снижают яркость. На минимуме многие дисплеи мерцают, вызывая головную боль.
Как снизить нагрузку на зрение:
• Настройте интерфейс. Если глаза устают, смените черный фон на темно-серый и увеличьте шрифт.
• Пройдите обследование. Если светлые буквы на черном расплываются, проверьте зрение. Это частый признак скрытого астигматизма.
• Избегайте резких контрастов. Самый тяжелый сценарий – яркий экран в полной темноте. Из-за ослепления человек реже моргает, что приводит к сухости и жжению в глазах.
• Соблюдайте баланс света. Идеальные условия для чтения: включенный торшер или ночник плюс яркость экрана, равная освещению в комнате.
• Готовьтесь ко сну правильно. Темная тема вечером полезна: она меньше слепит и слабее подавляет выработку гормона сна. Однако лучший вариант – полностью отложить гаджет за час-два до сна.