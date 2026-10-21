Секретное оружие стройности: как темные ягоды ускоряют расщепление жиров

Врач Анна Белоусова раскрыла россиянам скрытую пользу привычных темных ягод. Оказывается, они улучшают кровообращение и запускают сжигание жира.
В беседе с Pravda.Ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова отметила, что темные ягоды эффективно помогают бороться с лишним весом. Они содержат антоцианиды и витамин С. Эти вещества улучшают кровообращение в подкожно-жировой клетчатке и ускоряют обмен веществ.
– Тёмные ягоды можно включать в диету при снижении веса. Неважно, сладкие они или нет – калорийность у них очень низкая. На эти калории можно вообще не обращать внимания, потому что вместе с ягодами мы получаем много полезного. И прежде всего это антоцианиды и витамин C, – сказала медик.
Каждая ягода имеет свои плюсы: черная смородина лидирует по запасам витамина С, а черника богата мерциллином.
Правила употребления для сохранения пользы:
- Выбирайте свежие или замороженные плоды. Заморозка отлично сохраняет витамины на зиму.
- Откажитесь от термической обработки. Варка варенья или джема полностью разрушает антиоксиданты и витамин С.
- Пейте морсы правильно. Разбавляйте ягодные соки водой и не добавляйте сахар. Не пейте их натощак и в больших объемах.
- Следите за пищеварением. Употребление ягод во второй половине дня иногда провоцирует дискомфорт и вздутие живота.