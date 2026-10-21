Секретное оружие стройности: как темные ягоды ускоряют расщепление жиров

В беседе с Pravda.Ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова отметила, что темные ягоды эффективно помогают бороться с лишним весом. Они содержат антоцианиды и витамин С. Эти вещества улучшают кровообращение в подкожно-жировой клетчатке и ускоряют обмен веществ.

– Тёмные ягоды можно включать в диету при снижении веса. Неважно, сладкие они или нет – калорийность у них очень низкая. На эти калории можно вообще не обращать внимания, потому что вместе с ягодами мы получаем много полезного. И прежде всего это антоцианиды и витамин C, – сказала медик.

Каждая ягода имеет свои плюсы: черная смородина лидирует по запасам витамина С, а черника богата мерциллином.

Правила употребления для сохранения пользы: