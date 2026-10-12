Зимой будете жалеть, что сделали мало: рецепт необычной заготовки из моркови

Обычная морковь может стать основой пикантной заготовки с кавказским акцентом. Достаточно добавить лук, томатную пасту и немного хмели-сунели – получится ароматная приправа, которая подойдет к мясу, супам и даже в качестве самостоятельной закуски. Рецептом поделились в ИА Stavropol.Media.

Ингредиенты на 1,5 литра

морковь – 600 г;

репчатый лук – 150 г;

томатная паста – 60 г;

растительное масло – 100 мл;

уксус 3% – 300 мл;

сахар – 1 ст. ложка;

душистый перец горошком – 1 ч. ложка;

лавровый лист – 3 шт.;

хмели-сунели – 0,5 ч. ложки;

соль – по вкусу.

Как приготовить приправу

Морковь нужно натереть на крупной терке, а лук нарезать. Сначала лук пассеруют в растительном масле до прозрачности, затем добавляют морковь и готовят еще 5–7 минут. Овощи должны стать мягкими, но не превратиться в кашу.

После этого добавляют томатную пасту и обжаривают смесь еще пару минут. Затем вливают уксус, кладут душистый перец, лавровый лист и хмели-сунели. Все перемешивают и тушат под крышкой около 20 минут, периодически помешивая.

В конце приправу солят и добавляют сахар. Важно добиться баланса между сладостью моркови и кислинкой уксуса, чтобы вкус получился насыщенным, но не резким.

Горячую массу раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.

Что важно учесть

Не стоит переваривать морковь: легкая упругость делает текстуру заготовки интереснее. Также необходимо соблюдать указанные пропорции уксуса и правила стерилизации.

Зимой достаточно добавить пару ложек приправы к мясу или горячему блюду, чтобы привычный ужин приобрел новые вкусовые оттенки.

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