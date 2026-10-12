Зимой будете жалеть, что сделали мало: рецепт необычной заготовки из моркови

Россиянам назвали рецепт кавказской приправы из моркови, которая добавит пикантный вкус любому блюду.
Обычная морковь может стать основой пикантной заготовки с кавказским акцентом. Достаточно добавить лук, томатную пасту и немного хмели-сунели – получится ароматная приправа, которая подойдет к мясу, супам и даже в качестве самостоятельной закуски. Рецептом поделились в ИА Stavropol.Media.
Ингредиенты на 1,5 литра
- морковь – 600 г;
- репчатый лук – 150 г;
- томатная паста – 60 г;
- растительное масло – 100 мл;
- уксус 3% – 300 мл;
- сахар – 1 ст. ложка;
- душистый перец горошком – 1 ч. ложка;
- лавровый лист – 3 шт.;
- хмели-сунели – 0,5 ч. ложки;
- соль – по вкусу.
Как приготовить приправу
Морковь нужно натереть на крупной терке, а лук нарезать. Сначала лук пассеруют в растительном масле до прозрачности, затем добавляют морковь и готовят еще 5–7 минут. Овощи должны стать мягкими, но не превратиться в кашу.
После этого добавляют томатную пасту и обжаривают смесь еще пару минут. Затем вливают уксус, кладут душистый перец, лавровый лист и хмели-сунели. Все перемешивают и тушат под крышкой около 20 минут, периодически помешивая.
В конце приправу солят и добавляют сахар. Важно добиться баланса между сладостью моркови и кислинкой уксуса, чтобы вкус получился насыщенным, но не резким.
Горячую массу раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.
Что важно учесть
Не стоит переваривать морковь: легкая упругость делает текстуру заготовки интереснее. Также необходимо соблюдать указанные пропорции уксуса и правила стерилизации.
Зимой достаточно добавить пару ложек приправы к мясу или горячему блюду, чтобы привычный ужин приобрел новые вкусовые оттенки.
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