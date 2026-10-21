Опасная инфекция распространяется по Кузбассу – тысячи заболевших за неделю

В Кузбассе за неделю с 12 по 19 октября 2026 года зарегистрировали 11,2 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 1,5% ниже, чем неделей ранее.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии исследовали материалы 180 пациентов с признаками ОРВИ.

– По результатам исследования этиологический фактор установлен в 24 случаях. В материале больных идентифицированы вирусы негриппозной природы, – уточняет Роспотребнадзор Кузбасса.

Кузбассовцам рекомендуют соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения и проводить влажную уборку. По возможности стоит избегать скопления людей и ограничивать контакты с теми, у кого есть признаки респираторной инфекции.

В местах большого скопления людей специалисты также советуют использовать маски, меняя их каждые 2–3 часа. При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

Напомним, ранее главный токсиколог Кузбасса назвал самый опасный препарат для детей при ОРВИ.