Царапать асфальт шипами или брать "липучку": как выбрать шины и не обнять сугроб

Как рассказал специалист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", выбор зимней резины напрямую зависит от привычных маршрутов водителя. Автоэксперт выделяет главные критерии покупки:

• "Липучка" (фрикционные шины). Оптимальный вариант для города с регулярно очищаемыми улицами. Такая резина тише и комфортнее при езде по асфальту.

• Шипы. Незаменимы на загородных трассах, обледенелых дорогах и в нечищеных дворах.Металлические элементы обеспечивают надежное сцепление со льдом и укатанным снегом.

– Металлические шипы способствуют улучшению сцепления с обледенелом покрытия, однако не делают автомобиль неуязвимым для заноса и не отменяют необходимости снижения скорости, – отметил Егоров.

Чек-лист перед покупкой и установкой:

Сверяйте размер, маркировку и допустимую нагрузку с рекомендациями автопроизводителя.

Покупайте строго зимние шины. Всесезонные модели не справляются с суровыми морозами и гололедом.

Регулярно проверяйте износ протектора, срок годности резины и давление в колесах.

Эксперт подчеркивает: ни один тип шин не делает автомобиль неуязвимым. Зимой критически важно держать дистанцию, отказаться от резких маневров и снижать скорость.