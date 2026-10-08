Скрутили пробег и навели лоск: россиянам раскрыли главные уловки продавцов авто

Новый руль и накладки на педали при сильно изношенном салоне могут выдать автомобиль со скрученным пробегом. На какие еще детали стоит обратить внимание перед покупкой подержанной машины, "Газете.Ru" рассказал руководитель по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александр Корнев.

По словам эксперта, показания одометра должны соответствовать общему состоянию автомобиля. Если пробег небольшой, а руль, педали, сиденья и другие элементы салона заметно изношены, стоит внимательнее проверить историю машины.

Перед покупкой Корнев советует выяснить, не использовалась ли машина в такси или грузовых перевозках. Проверить это можно в базах истории автомобилей и архивах сайтов объявлений.

Важную информацию могут дать и документы. Эксперт рекомендует внимательно изучить ПТС, СТС и паспорт продавца, а также убедиться, что данные собственника совпадают.

Дополнительным поводом насторожиться может стать частая смена владельцев, особенно если они зарегистрированы в разных регионах. Покупка автомобиля у перекупщика, по словам специалиста, также повышает риск столкнуться с измененными показаниями одометра.

– Осматривать машину лучше при естественном освещении и в сухую погоду. Общее состояние деталей должно быть примерно одинаковым, – рассказал специалист.

Перед покупкой эксперт советует заранее изучить характерные слабые места конкретной модели и узнать, какие следы эксплуатации обычно появляются на определенном пробеге.

Для наиболее полной проверки Корнев рекомендует привлечь специалиста, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".