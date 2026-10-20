Общество

"Хозяин" Красного озера в Кемерове занялся отловом собак в многострадальном Белове

Кузбасский город, где недавно разразился скандал с "концлагерем для собак", сменил службу отлова.

Отлавливать бездомных собак в Белове отныне будет "Ветеринарная скорая помощь", сообщили сайту VSE42.Ru в администрации города.

Та же самая организация раньше занималась этим в Кемерове и других территориях.

Представители мэрии вместе с волонтёрами приехали в пункт временного содержания собак, чтобы убедиться, что там созданы хорошие условия для хвостиков.

– После того, как собака попадает с улицы в пункт, её, при необходимости, лечат и обрабатывают от паразитов, потом обязательно вакцинируют, стерилизуют, чипируют. Неагрессивных особей возвращают в среду обитания, – сказали в беловской мэрии.

Все процедуры соблюдаются, ведётся отчётность, подчеркнули в администрации.

Напомним, раньше бродячих животных в Белове, Ленинске-Кузнецком и не только ловил "Жилкомхолдинг". Зоозащитники разоблачили организацию: она устроила настоящий "концлагерь для собак" с газовой камерой. После скандала власти Белова разорвали контракт.

Ранее гендиректор "Ветеринарной скорой помощи" рассказал редакции VSE42.Ru о недобросовестных отловщиках, которые соглашаются за подозрительно маленькие деньги содержать бездомных собак.

Также напомним, что "Ветеринарная скорая помощь" владеет пляжем на кемеровском Красном озере. Минувшим летом территорию невероятно облагородили.

Фото: Администрация Белова
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