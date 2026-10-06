Гигантские тесаки и газовая камера: какие ужасы вскрылись в кузбасской службе отлова

В службе отлова бездомных собак в Белове вскрылся ад, сообщают местные жители в пабликах "Типичное Белово" и "Инцидент Кузбасс".

На видео сняли некое устройство, которую проверяющие назвали газовой камерой. Также в помещении нашли ветеринарный кабинет с "огромнейшими тесаками". При этом всё оборудование было чистое, словно работники всё вымыли перед визитом гостей. Также в публикации утверждается, что ночью оттуда вывозились трупы животных.

– Здесь есть и медицинский ветеринарный кабинет, в котором лежат огромнейшие тиски. Нам интересно знать, что они ими отрезали собакам или они их расчленяли, чтоб было проще сжечь. На видео мы вам показали газовую камеру, в которой они живьём, наверное, убивали собак, – сокрушается автор публикации.

Она в ужасе от того, в каком состоянии увидела отловленных собак, и задаётся вопросом, как расходуются бюджетные деньги.

В комментариях появились сообщения от горожан, которые узнали на видео свою пропавшую собаку и попросили её вернуть. Также говорят, что животных забрали волонтёры.