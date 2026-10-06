Гигантские тесаки и газовая камера: какие ужасы вскрылись в кузбасской службе отлова

Кузбасские зоозащитники вместе со стражами порядка и надзорными органами ворвались в службу отлова, на которую без конца идут жалобы, и увидели шокирующий ужас.
В службе отлова бездомных собак в Белове вскрылся ад, сообщают местные жители в пабликах "Типичное Белово" и "Инцидент Кузбасс".
На видео сняли некое устройство, которую проверяющие назвали газовой камерой. Также в помещении нашли ветеринарный кабинет с "огромнейшими тесаками". При этом всё оборудование было чистое, словно работники всё вымыли перед визитом гостей. Также в публикации утверждается, что ночью оттуда вывозились трупы животных.
– Здесь есть и медицинский ветеринарный кабинет, в котором лежат огромнейшие тиски. Нам интересно знать, что они ими отрезали собакам или они их расчленяли, чтоб было проще сжечь. На видео мы вам показали газовую камеру, в которой они живьём, наверное, убивали собак, – сокрушается автор публикации.
Она в ужасе от того, в каком состоянии увидела отловленных собак, и задаётся вопросом, как расходуются бюджетные деньги.
В комментариях появились сообщения от горожан, которые узнали на видео свою пропавшую собаку и попросили её вернуть. Также говорят, что животных забрали волонтёры.
Отловом собак в Белове в прошлом и этом году занимается ООО "Управляющая Компания Жилкомхолдинг". При этом на отлов собак власти дают всё меньше денег. Как ранее выяснила редакция VSE42.Ru, в 2025 году выделялось 5,1 млн рублей, а в этом – всего 2,6 млн рублей. Стоимость отлова и содержания одной собаки оценивается почти в 13 тысяч рублей, то есть выделенных денег хватит примерно на 200 собак.
По данным сервиса rusprofile, дела у службы отлова идут не лучшим образом. В 2025 году выручка ООО "УК ЖКХ" составила 32,8 млн рублей, снизившись на 45,7% по сравнению с 60,5 млн годом ранее. Чистая прибыль упала ещё заметнее – с 3,9 млн до 1,1 млн рублей, то есть на 71,3%.
В Роспотребнадзоре нам не смогли оперативно рассказать о результатах проверки службы отлова.
Ранее мы подробно рассказывали о катастрофической ситуации с отловом собак в Кузбассе.