"Разводы останутся до весны": кузбассовцам раскрыли главную ошибку при мытье окон

Основатель и руководитель клининговой компании CleanON Никита Юсупов рассказал журналисту VSE42.RU, когда лучше браться за тряпку и почему не стоит дожидаться первых заморозков.

По словам специалиста, осенью достаточно помыть окна два раза. Первый раз – в сентябре, чтобы убрать пыль и грязь, накопившиеся за лето. Второй – до того, как температура воздуха на улице опустится ниже +5 градусов.

– При более низких температурах вода застывает разводами, и стекло остается мутным, сколько ни три, – объяснил эксперт.

При этом если дом расположен рядом с оживленной дорогой, наружные стекла загрязняются быстрее. В таком случае мыть окна можно чаще, ориентируясь на их состояние, подчеркнул специалист.

Напомним, ранее кузбассовцам назвали ошибки при уборке квартиры, которые совершают все.