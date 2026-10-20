Скорость ремонта не главное: как в Анжеро-Судженске решают проблему с водой

В Анжеро-Судженск приехал аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса. Его направили областные власти с задачей отремонтировать изношенные участки водопровода.

По их данным, специалисты вместе с городскими службами уже залатали порывы на нескольких улицах и заменили аварийные участки. Но это лишь локальное решение.

– Дальше наша задача наладить системную работу по замене коммуникаций. Жителям нужно обеспечить не скорость ремонта при аварии, а бесперебойную подачу воды и снижение до минимума случаев порывов и отключений, – пояснили в администрации правительства Кузбасса.

Отмечается, что бригада состоит из электрогазосварщика, двух слесарей аварийно-восстановительных работ, машиниста экскаватора и водители спецтехники. С 15 октября они вместе с ООО "Чистая Вода" устраняют повреждения и меняют аварийные участки на сетях холодного водоснабжения.

Специалисты уже ликвидировали порывы на улицах Коминтерна, Динамитной, Воинов-Интернационалистов и Данковской. Заменили трубы на Парковой и Семипалатинской, 23. Сегодня бригады перейдут на переулок Силовой, 5.

Напомним, о решении отправить отряд в Анжеро-Судженск стало известно после прямого эфира губернатора. Также известно, что на проблему обратило внимание управление Генпрокуратуры России по СФО.