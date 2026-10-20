Залипаете в телефоне вечерами? Психолог раскрыла неожиданную связь этой привычки с отеками

В разговоре с "Радио 1" психолог и телесно-ориентированный терапевт София Касимова подчеркнула прямую связь между физическим и психическим состоянием. По словам специалиста, привычка листать ролики в соцсетях вечерами указывает на нервное истощение. А из-за "режима SOS" тело накапливает воду, что приводит к отекам.

– Если вы не засыпаете без снотворных, магния или алкоголя – у вас истощение нервной системы. Ещё один маркер – вечернее листание видео в соцсетях или чтение новостей после работы. Тело не восстанавливается, и все, что ему остается – накапливать воду, чтобы хоть как-то себя спасти, – рассказала Касимова.

По её словам, стоит вместо тревожных переживаний наладить полноценный сон на 7–8 часов и придерживаться такого распорядка хотя бы 3–4 дня. Тогда пропадёт тяга часами сидеть в телефоне, а вместе с ней – ощущение перегруженности.

Чтобы понять, откуда берутся отёки, нужно присмотреться к повседневным привычкам, рациону и образу жизни в целом, отметила психолог. Важно учитывать всё в комплексе. Даже несколько изменений в привычном распорядке могут уже спустя пару недель дать больше сил, ощущение наполненности и внутреннего равновесия.