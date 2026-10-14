В Кузбассе в последнее время часто пропадают дети - что за "эпидемия"

Практически все случаи осенних побегов подростков – это стандартная ситуация, а не "эпидемия". Причина в том, что после начала учебы детям тяжело влиться в учебный режим, а чаще всего триггером становится конфликт с родителями, нередко из-за неуспеваемости. Об этом VSE42.Ru сообщил информированный источник.

По словам собеседника, дети прячутся по-разному: кто-то у друзей и одноклассников, кто-то – в заброшках и подъездах. При этом ни один ребенок, пропавший за последнее время, не пострадал – всех вернули родителям.

– Уже во второй четверти ситуация стабилизируется и так примерно до весны, – отмечает источник.

Однако с приходом весны подростков снова потянет из дома. Соблазн велик – длинные прогулки, концерты, первая влюбленность, желание уехать куда-то подальше. Именно это каждый год и вызывает новую волну побегов.

Отдельная категория – те, кто уходит из дома не впервые. Для таких подростков побег становится способом выразить протест родителям. И здесь многое зависит от взрослых: важно вовремя замечать, что происходит с ребенком, и не оставлять это без внимания.