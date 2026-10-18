Чай и кофе мешают лечению анемии: токсиколог объяснил, почему

Многие пациенты с анемией принимают таблетку железа, а следом выпивают кофе или чай. Выглядит безобидно, но эффективность лечения может заметно упасть. Об этом сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.
По словам специалиста, виноват не кофеин, как принято думать. По данным исследований, кофеин сам по себе снижает всасывание железа лишь незначительно. Основной вклад дают полифенолы, в том числе танины.
– В кишечнике они связываются с железом и образуют плохо усваиваемые комплексы. Чем больше полифенолов в напитке, тем сильнее эффект. Крепкий черный чай по этому показателю часто "сильнее" кофе, – пояснил Константин Сиворонов.
Цифры подтверждают это: кофе снижал усвоение железа примерно на 39%, чай – на 64% при приеме с пищей. Молоко, добавленное в чай или кофе, ситуацию почти не меняет. Важная оговорка: большая часть этих данных получена для железа из пищи, а не для таблеток. Но в инструкциях к препаратам железа, например к Тардиферону, чай и кофе тоже указаны как напитки, снижающие его усвоение.
– Запивайте препарат водой. Чай и кофе отодвиньте от приема железа минимум на 1-2 часа, – советует токсиколог.
Исследование на здоровых женщинах показало: интервал в час сокращает тормозящее действие чая примерно вдвое, но не устраняет его полностью. Витамин С, наоборот, помогает всасыванию железа. Полностью отказываться от кофе не нужно – достаточно развести их по времени.
– Препараты железа назначает врач после анализов. Самолечение "на всякий случай" небезопасно: передозировка железа опасна, особенно для детей, – предупредил Константин Сиворонов.