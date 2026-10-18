Чай и кофе мешают лечению анемии: токсиколог объяснил, почему

По словам специалиста, виноват не кофеин, как принято думать. По данным исследований, кофеин сам по себе снижает всасывание железа лишь незначительно. Основной вклад дают полифенолы, в том числе танины.

– В кишечнике они связываются с железом и образуют плохо усваиваемые комплексы. Чем больше полифенолов в напитке, тем сильнее эффект. Крепкий черный чай по этому показателю часто "сильнее" кофе, – пояснил Константин Сиворонов.

Цифры подтверждают это: кофе снижал усвоение железа примерно на 39%, чай – на 64% при приеме с пищей. Молоко, добавленное в чай или кофе, ситуацию почти не меняет. Важная оговорка: большая часть этих данных получена для железа из пищи, а не для таблеток. Но в инструкциях к препаратам железа, например к Тардиферону, чай и кофе тоже указаны как напитки, снижающие его усвоение.

– Запивайте препарат водой. Чай и кофе отодвиньте от приема железа минимум на 1-2 часа, – советует токсиколог.

Исследование на здоровых женщинах показало: интервал в час сокращает тормозящее действие чая примерно вдвое, но не устраняет его полностью. Витамин С, наоборот, помогает всасыванию железа. Полностью отказываться от кофе не нужно – достаточно развести их по времени.