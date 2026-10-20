Спасать тонущий кузбасский город будут с другого конца страны за 91 млн рублей

Спасать Белово от жуткой воды, которая хлещет из-под земли и топит дома, будут учёные из Белгорода, рассказал во вторник глава Белова Сергей Алексеев.

– Победителем аукциона на проведение работ по проектированию системы инженерной защиты от подтопления объявлен Научно-исследовательский институт горного дела из Белгорода, – сказал мэр.

Беловские чиновники перед подписанием контракта побеседовали с учёными в режиме видеоконференции.

На первом этапе эксперты проведут гидрогеологическое обследование подтапливаемой территории, применяя особый лазерный сканер.



Начать работу на проблемных участках белгородцы должны уже на следующей неделе, заверил Алексеев.

Однако беловчанам пока рано радоваться. Работа, за которую мэрия заплатит 91 млн рублей, пройдёт в три этапа и продлится ориентировочно до июня 2028 года. Лишь когда будет готов проект, стартует строительство защитной системы.

То есть тонущим беловчанам придётся ещё несколько лет жить по колено в воде и, вероятно, разводить карпов в подвалах.