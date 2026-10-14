Тонуть придётся долго: в многострадальном Белове кое-как заказали спасительный проект

Администрация Белова успешно разыграла тендер на проектирование системы инженерной защиты от подтопления, сказано на сайте госзакупок.

Участник на торгах был один-единственный, контракт разыграли по начальной цене в 91 млн рублей.

Работа пройдёт в три этапа в разных районах города, а продлятся изыскания и согласования бумаг до июня 2028 года. Деньги на оплату услуг будут взяты из бюджета города на 2028 год. Лишь после этого начнётся непосредственно строительство системы. Заказчик требует, чтобы срок службы составил минимум 50 лет.

То есть тонущим беловчанам придётся ещё несколько лет терпеть подземные воды и, вероятно, разводить карпов в подвалах.

Напомним, мэрия пыталась заказать проектирование защиты с июня, но желающих не было. В сентябре администрация сообщала, что специалисты ООО "Геотехника" и ООО "Запсибгипроводхоз" предложили варианты понижения грунтовых вод, но нужна проектная документация.