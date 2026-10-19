Тонкая грань: юрист объяснил, почему гневный онлайн-отзыв может довести до суда

Как рассказал юрист в беседе с изданием "Абзац", негативный отзыв об услугах на онлайн-площадках может обернуться для россиян судебным иском. Манько привёл пример из 2024 года: пациент пожаловался на стоматологическую клинику, но подтвердить свои слова результатами экспертизы не сумел.

– В 2024 году стоматология подала в суд на автора отзыва, который назвал врачей калеками и обвинил в удалении не того зуба. Суд встал на сторону клиники. Автор не смог подтвердить обвинение медицинской экспертизой. Решение суда – удалить отзыв, опубликовать опровержение и выплатить 150 000 рублей за вред деловой репутации, – поделился Манько.

Юрист объяснил разницу: мнение отражает личное восприятие. Например, написать о медленном обслуживании в ресторане можно – такую оценку проверить нельзя. А вот утверждать, что блюда в заведении делают из несвежих продуктов, не стоит: это уже проверяемый факт, который можно установить экспертизой.

По словам правозащитника, даже если плохой отзыв уже опубликован, разобраться с ситуацией обычно несложно. Чаще всего достаточно просто убрать свою жалобу.