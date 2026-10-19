Одна фраза – ворох нарушений: в Кузбассе мат на авто привел к суровым последствиям

Фотографию припаркованного на одной из улиц Белова авто ВАЗ-2109 сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга СМИ и соцсетей. На лобовом стекле машины была размещена нецензурная надпись.

Правоохранители провели проверку и установили водителя и собственника автомобиля.

Водителя привлекли к ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. По решению суда ему назначили штраф 1 тысячу рублей. Кроме того, выяснилось, что мужчина управлял автомобилем, не имея прав. За это нарушение ему назначили еще 5 тысяч рублей штрафа.

Претензии возникли и к собственнику ВАЗа. Госавтоинспекторы составили на него три протокола – за управление незарегистрированным транспортным средством, технические неисправности автомобиля и отсутствие полиса ОСАГО. Общая сумма штрафов составила 1,8 тысячи рублей.

– Нарушители удалили нецензурную надпись с автомобиля, – подчеркнули в полиции Кузбасса.

Напомним, ранее владельца "матершинного" авто поймали в Новокузнецке.