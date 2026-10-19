Страшно оставлять на цепи: кузбассовцы отчаянно ищут способ спасти собак от медведей

Кузбассовцы переживают за своих питомцев на фоне появления медведей рядом с жилыми домами. В канале МАКС "Подслушано Междуреченск Мыски" местная жительница спросила, стоит ли на ночь отпускать с цепей дворовых собак, чтобы у них был шанс спастись при встрече с хищником.

– У кого дома частные и есть собаки на цепях, вы их на ночь отпускаете с цепей? Просто в связи с нашествием медведей думаю на ночь отпускать, мало ли… так хоть шанс будет, если что, спастись, – написала она.

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что отпускать животных опасно: собака может убежать и не вернуться. Другие советуют на ночь забирать питомцев в помещении.

– Да не успевают они спастись, – написал один из участников обсуждения.

– Их нужно не отпускать, а закрывать под замок. Отпустишь – не вернутся, – высказался другой комментатор.

Еще одна жительница рассказала, что на ночь запускает собак домой.

Напомним, реальный повод для тревоги у местных жителей уже был. Ранее мы сообщали, что в Мысках медведь забрался во двор к кузбассовцам и утащил собаку. Также специалисты объяснили, стоит ли ждать хищников зимой.