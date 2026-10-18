В Кузбассе лютые медведи начали воровать собак во дворах

В Мысках произошел тревожный случай: медведь забрался на частную территорию и утащил собаку. Инцидент случился 17 октября в 19:59 на улице Пихтовая. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях.

По словам очевидца, хищник проник во двор, схватил собаку и скрылся. Жители не растерялись и сразу позвонили в службу 112, чтобы сообщить о происшествии. Позже в местных чатах появилась информация о том, что медведь был ликвидирован, однако официального подтверждения этим данным пока нет.

Напомним, ранее мы писали, что в Кузбассе появились медведи-каннибалы – ученый рассказал, что за жуть творится в тайге. Он также объяснял, могут ли в Кузбассе из-за голода в тайге появиться медведи-шатуны.