"Уходят далеко в горы": в Кузбассе объяснили, стоит ли ждать медведей зимой

Медведи в Кузбассе могут проснуться раньше времени, но даже в этом случае они не выйдут к людям, сообщили в Министерстве лесного комплекса и охотхозяйства региона. По словам специалистов, зимой такого зверя будет легче обнаружить – по снегу и с помощью собак.

– Он может раньше времени проснуться. Но в этом случае его легче обнаружить, так как это будет зимой. По снегу и когда трава ляжет это проще сделать. Его будет легче отследить в том числе с собаками, – подчеркнули в министерстве.

Как отметили в ведомстве, на зимовку животные уходят далеко в горы. Поэтому даже при раннем пробуждении они не появятся в городах.

Ежегодно выходы медведей регистрируют в регионе ближе к сентябрю. До этого времени они находятся в тайге, и встречи с ними – большая редкость.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что в Мысках медведь залез во двор к местным жителям и утащил собаку.