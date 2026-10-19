"Сгниют даже в холодильнике": кузбассовцам раскрыли главную ошибку в хранении овощей

Шеф-повара кулинарного портала "КУХНЯ.РФ" Григорий Мосин и Юлия Макиенко рассказали журналисту VSE42.RU, какие привычки сокращают срок хранения продуктов.

По словам экспертов, многие люди после покупки овощей просто кладут их в холодильник в той же полиэтиленовой упаковке. Однако внутри закрытого пакета может скапливаться конденсат, создавая условия для более быстрого развития гнили. Поэтому овощам важно обеспечить подходящие условия хранения и не допускать скопления лишней влаги.

Так, капусту лучше держать в холодильнике, завернув в бумагу или упаковав так, чтобы внутри не собирался конденсат.

– Разрезанный кочан лучше закрыть пищевой плёнкой или убрать в контейнер и поставить в холодильник, – подчеркнули шеф-повара.

Морковь и свекла тоже требуют правильного хранения. Одна из ошибок – мыть корнеплоды перед тем, как убрать их в погреб или холодильник. Вода, оставшаяся на поверхности, может способствовать развитию гнили.

Еще одна проблема – закрытая тара без вентиляции. Не стоит также хранить морковь и свеклу рядом с яблоками и грушами: эти фрукты выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание и может влиять на сохранность соседних продуктов.

– Очищать овощи от земли нужно только перед готовкой. В холодильнике их лучше держать в специальных пакетах с перфорацией (небольшими отверстиями для проветривания), – подытожили эксперты.

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