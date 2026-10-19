"Полюбят даже привереды": шеф-повара раскрыли секрет приготовления вкуснейшей тыквы

Шеф-повара кулинарного портала "КУХНЯ.РФ" Григорий Мосин и Юлия Макиенко рассказали журналисту VSE42.RU, как разнообразить привычные рецепты с тыквой.

По словам специалистов, для несладких блюд тыкву лучше сочетать с продуктами, обладающими выраженным соленым или пряным вкусом.

При запекании или обжаривании к ней можно добавлять чеснок, черный перец, паприку или острый перец. Еще один вариант – сочетать мякоть с соленым сыром, копченостями или мясным фаршем. Чтобы добавить блюду кислинку, запеченные кусочки тыквы можно сбрызнуть лимонным соком.

Есть и другой способ использовать овощ в привычных рецептах: сырую тыкву натирают на терке и добавляют в мясной фарш для котлет. Благодаря этому начинка получается сочнее.

– Эти приемы подходят для разных блюд: тыкву можно запечь на гарнир, добавить в рагу или использовать в котлетах, – подчеркнули эксперты.

Если мякоть оказалась очень сладкой, шеф-повара советуют начать с небольшого количества тыквы и подобрать специи по вкусу.

Напомним, ранее нутрициолог поделилась с кузбассовцами простым трюком для разнообразного рациона.