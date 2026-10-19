Три счета: как грамотно разделить деньги на жизнь, резерв и мечты

Как рассказала финэксперт Инна Солдатенкова в беседе с изданием "Газета.Ru", на жизнь, непредвиденные расходы и крупные приобретения стоит выделять отдельные суммы. В таком случае ради отпуска или ремонта не придется залезать в финансовую подушку.

Первым делом эксперт предлагает посчитать все поступления и траты. Расходы при этом удобно разбить на три группы: обязательные, необязательные и срочные незапланированные. Так станет понятно, сколько денег остается и какую часть можно без лишней нагрузки откладывать.

Дальше нужно собрать запас, которого хватит на 3–6 месяцев обязательных трат. Сколько именно понадобится, зависит от надежности заработка, числа источников дохода, наличия долгов и количества иждивенцев. Пополнять сбережения регулярно поможет правило 50/30/20: 50% дохода идет на необходимое, 30% – на покупки, без которых можно обойтись, а 20% – в накопления.

– Если последняя доля слишком велика, допустимо начать с 10–15%. После формирования подушки можно рассчитывать накопления на конкретные цели. Например, для отпуска за 120 тыс. рублей и подарка за 20 тыс. рублей через полгода потребуется откладывать около 23,3 тыс. рублей ежемесячно без учета процентов, – пояснила Солдатенкова.

Если такая ежемесячная сумма не вписывается в бюджет, по словам эксперта, есть несколько вариантов: дать себе больше времени, снизить стоимость запланированного или урезать необязательные траты.

Для части финансового запаса Солдатенкова советует выбрать накопительный счет, а оставшиеся деньги разместить на вкладах с разными сроками. В инвестиции, по ее рекомендации, лучше направлять только то, что не потребуется в ближайшее время. А когда доход увеличивается, стоит больше откладывать, а не сразу поднимать расходы на привычную жизнь, подытожила эксперт.