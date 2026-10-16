Банкомат подождёт: что делать с деньгами из-за слухов о сбоях в банках

В соцсетях и мессенджерах распространяется волна панических слухов о возможных масштабных сбоях в дата-центрах крупнейших российских банков и угрозе банковского кризиса. Авторы публикаций призывают срочно снимать наличные как минимум на месяц вперёд и экстренно переводить сбережения, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru.

Как на самом деле защищена банковская система и какой запас наличных действительно стоит держать под рукой, объяснила экономист, доцент РГГУ Инна Литвиненко.

Как банки сохраняют данные при сбоях

Банковская инфраструктура в России, по словам эксперта, изначально проектируется с учётом чрезвычайных ситуаций и технических рисков. Для непрерывной работы сервисов используются многоуровневые резервные центры обработки данных (ЦОД): если основной дата-центр выходит из строя, система автоматически переключается на дублирующие мощности – это и обеспечивает сохранность денег и персональных данных.

Финансовые ловушки паники

Экономист предупреждает: эмоциональные решения и поддавание слухам о кризисе ведут к прямой потере личных доходов. При досрочном закрытии вкладов и накопительных счетов граждане теряют накопленные проценты из-за перерасчёта по минимальной ставке. Кроме того, массовый ажиотаж создаёт искусственную нагрузку на банкоматы, а хранение крупных сумм наличными дома не приносит дохода и повышает риски кражи.

Разумный баланс

Отдельные технические накладки или временные паузы в работе эквайринга, подчёркивает Литвиненко, не свидетельствуют о системном кризисе в банковском секторе. Небольшой резерв наличных на повседневные расходы – мера бытовая, но опустошать счета "на месяц вперёд" под влиянием тревожных сообщений эксперт не советует: именно это, а не гипотетические сбои, оборачивается реальными потерями.