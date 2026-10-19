Рейтинг: Кузбасс по технологическому развитию упал ещё ниже, чем был

В свежем рейтинге регионов по научно-технологическому развитию, который составило РИА "Новости", Кузбасс занял 55-е место из 85. В прошлогоднем аналогичном рейтинге место было 53-е.

Кузбасс в исследовании набрал 28,60 балла из 100 возможных. Год назад было 29,87.

Первое место традиционно занимает Москва с 82,54 балла. В Сибири лидируют Новосибирская область с 54,23 балла и Томская область с 51,32 балла. Антилидер в СФО – Тува с 20,19 балла.

А в самом конце рейтинга разместились Карачаево-Черкесия (12,67), Чечня (12,15) и Ингушетия (6,48).

Итоговый балл высчитывался на основе данных Росстата и Роспатента. Учитывались 19 показателей, которые характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность науки и технологий в регионе.

Ранее то же агентство выяснило, что Кузбасс упал в рейтинге по материальному благополучию населения.