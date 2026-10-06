Жить стали хуже: Кузбасс упал в рейтинге по материальному благополучию населения

Кемеровская область опустилась на два места в рейтинге РИА "Новости" о материальном благополучии населения регионов РФ.

Так, по итогам 2025 года Кузбасс занял 48-е место, набрав 57,58 рейтинговых балла. В таком же рейтинге за предыдущий год место было 46-е, а баллов – 59,17.

Соседняя Новосибирская область попала на 24-е место с 69,57 балла. В прошлогоднем рейтинге место было такое же, а баллов 68,51, то есть новосибирцы стали жить чуть лучше. Красноярский край занял 32-е место и заслужил 66,02 балла (28-е место и 65,81 балла год назад), Иркутская область – 47-е место и 57,99 балла (47-е место и 58,09 балла), Томская область – 50-е место, 57,03 балла (49-е место и 56,43 балла год назад).

Сибирская Тува оказалась одним из худших регионов в рейтинге: 83-е место и 19,39 балла. Хотя год назад было ещё хуже: 84-е место и 16,02 балла.

Рейтинг основан на данных Росстата и ЦБ РФ. Учитывались отношение медианных доходов населения к фиксированному набору товаров и услуг, вклады в банках на одного жителя, доля бедных, доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами более 60 тыс. руб. в месяц.