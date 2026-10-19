Бесследно исчез 10 дней назад: в Кузбассе ищут 15-летнего подростка

Волонтеры ПСО "ЛизаАлерт" сообщили, что в пгт. Краснобродский Прокопьевского муниципального округа пропал 15-летний Козлов Кирилл Владиславович. С 9 октября 2026 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. В день исчезновения подросток был одет в синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о том, где мальчик находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700 – 54 – 52 или 112.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о жуткой статистике – в Кузбассе за месяц пропали 130 детей. Стало известно, почему подростки так часто убегают из дома.