Ситуация серьёзная: губернатор направил в кузбасский город экстренную бригаду

Глава Кузбасса Илья Середюк послал в Анжеро-Судженск экстренную группу для решения проблемы с протечками в трубах.

– Направил в Анжеро-Судженск региональный аварийно-восстановительный отряд ЖКХ. Жители несколько месяцев ждали, пока им помогут местные коммунальщики. Не дождались, обратились ко мне во время прямого эфира в соцсетях, – сказал в четверг Середюк.

Бригада уже приехала на место и начала работать.

Губернатор признаёт, что трубы в этом городе – почти худшие в регионе. Приехавший отряд должен быстро залатать дыры и свести к минимуму риски новых отключений воды.

Одновременно начнётся поиск системного решения проблемы.

Напомним, во время прямого эфира в среду Илья Середюк обрушился с критикой на мэра Анжеро-Судженска Дмитрия Ажичакова из-за постоянных жалоб горожан на дырявые трубы.