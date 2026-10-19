Московское "Динамо" нанесло поражение ЦСКА и вышло на первое место в РПЛ

Столичное дерби состоялось в воскресенье на стадионе "Динамо" и закончилось победой хозяев со счетом 3:1. За "бело-голубых" отличились Константин Тюкавин (31-я минута), Роберто Фернандес (88), а также Виктор Окишор (90+2). Единственный гол ЦСКА забил Иван Обляков, реализовавший пенальти на 43-й минуте, передает издание Prognozist.ru.

С 25 очками "Динамо" поднялось на вершину турнирной таблицы. Впервые в своей истории команда одержала семь побед подряд в чемпионате России. ЦСКА впервые проиграл в текущем сезоне РПЛ и занимает третью строчку, имея 22 балла.

В следующем туре "Динамо" 24 октября на выезде встретится с тольяттинским "Акроном". Днем позже ЦСКА примет "Спартак" в еще одном московском дерби. Об этом пишет РИА "Новости".