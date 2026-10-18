Снежная сказка в Шерегеше: у подножия горы уже 24 см снега

В Шерегеше прошел сильный снегопад: у подножия горы высота снежного покрова уже достигает 24 сантиметров. Кадрами заснеженного курорта делятся в соцсетях.

– На вершине, думаю, все 50, – отметил кузбассовец.

Он также добавил, что после такого снегопада уже можно доставать сноуборды и лыжи. На кадрах видно, что снег плотным слоем укрыл деревья, крыши и дорожки.

Напомним, ранее в Шерегеше уже показывали кадры заснеженного курорта. Кроме того, в Кузбасс накануне пришел первый большой снег: губернатор Илья Середюк и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов поздравили жителей, но предупредили об осторожности на дорогах.