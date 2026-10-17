Губернатор Кузбасса и мэр Кемерова разом поздравили всех с первым снегом

В Кузбасс пришёл первый большой снег. Губернатор Илья Середюк и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов поздравили жителей в своих соцсетях. Но не забыли и предупредить об осторожности.

Глава региона рассказал, что на улице пока плюсовая температура, но дорожная обстановка требует внимания.

По словам губернатора, он поручил привести службы региона в режим повышенной готовности. На сложных участках техника работает с ночи. Середюк попросил кузбассовцев быть аккуратнее за рулём и на пешеходных переходах.

А мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о работе городских служб. По его словам, они уже трудятся, чтобы дискомфорт на дорогах не испортил впечатление от первого почти зимнего дня.

– На расчистку улиц выехала 41 единица спецтехники, вышли 110 рабочих наших предприятий – работы ведём во всех районах города, – отметил глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

Также он добавил, что ночью дороги обрабатывали противогололёдными материалами – израсходовали около 200 тонн.

Анисимов попросил горожан быть внимательнее. Он посоветовал переходить на зимнюю резину и выбирать удобную нескользящую обувь для прогулок.

Напомним, что дорожные службы региона перевели в режим повышенной готовности из большого количества осадков.