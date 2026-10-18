Зима пришла в Шерегеш: курорт завалило снегом - кадры

Курорт Шерегеш завалило снегом – кадры заснеженных улиц и построек появились в соцсетях. На видео снег лежит плотным слоем на деревьях, крышах зданий и дорожках, а пейзаж больше напоминает середину зимы, чем разгар осени. Об этом сообщают очевидцы.

– В Шерегеше все завалено снегом, – говорится в публикации.

Напомним, накануне в Кузбасс пришел первый большой снег. Губернатор Илья Середюк и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов поздравили жителей в своих соцсетях.

По словам губернатора, он поручил привести службы региона в режим повышенной готовности. На сложных участках техника работает с ночи. Середюк попросил кузбассовцев быть аккуратнее за рулем и на пешеходных переходах.