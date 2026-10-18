Происшествия

"Осторожнее за рулем": в Кузбассе машина улетела в кювет

В Кузбассе на повороте автомобиль улетел в кювет. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел на повороте к "Причалу". Судя по всему, речь идет о дороге, ведущей в Осинники. На опубликованном в соцсетях снимке видно, что машина съехала с проезжей части и оказалась в кювете. Рядом с ней на дороге остановились другие автомобили.

– На повороте к "Причалу" машина улетела в кювет. Осторожнее за рулем! – говорится в сообщении.

Авторы публикации предупреждают водителей о скользкой дороге и просят соблюдать осторожность.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кузбасс пришёл первый большой снег. Власти призвали жителей региона соблюдать осторожность.

Фото: Подслушано Осинники и Калтан
 авария  ДТП  Кузбасс  новости кузбасса  новости осинников  Осинники  фото Облако тегов