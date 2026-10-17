Как выжить при встрече с волком: как вести себя в лесу и во дворе

Волк – осторожный хищник, который сам не ищет встречи с человеком. Но иногда встречи случаются. И тогда многое зависит от поведения человека.

Почему волк подходит к людям

Здоровый зверь обходит человека стороной. К жилью его гонит суровая зима и бескормица, бешенство, защита волчат, а порой – наша собственная доброта: подкормленный волк перестаёт бояться. Ещё одна приманка – собака на цепи: для хищника она и конкурент, и лёгкая добыча, отмечает издание "Проспект Мира".

Если вы встретились

Самое важное – не бежать. Бегство будит в хищнике охотника, и на короткой дистанции он почти всегда быстрее. Остановитесь, не отворачивайтесь, медленно отступайте, не выпуская зверя из виду. Говорите громко и твёрдо – голос без визга и паники пугает сильнее, чем кажется. Поднимите руки, раскройте куртку, встаньте повыше: волк оценивает, кто перед ним.

Помогут свисток, фонарь, стук палкой по дереву. Не подходите и не пытайтесь снять "на память". Если зверь идёт на сближение – кричите, машите руками, бросайте камни, но спиной не поворачивайтесь. При нападении закрывайте голову и шею, бейте в морду, глаза, нос.

Если волк пришёл во двор

Здесь это уже ваша ответственность. Загоните детей и животных в дом, включите свет, радио, сирену – волки не любят шум и яркий свет. Не выходите к зверю один. Не стреляйте, если рядом люди: рикошет и паника опаснее самого хищника. Обязательно сообщите в охотнадзор, егерю или полицию – о волке у жилья должны знать специалисты.

А после уберите всё, что его приманило: мусор, кости, падаль, открытый компост. Укрепите забор, не оставляйте собак на цепи без присмотра, поставьте отпугиватели и предупредите соседей – чем больше людей знают о звере, тем меньше риск беды.

Чего делать нельзя

Бежать. Улыбаться и показывать зубы – волк прочтёт это как вызов. Кормить – одно угощение превращает дикого зверя в проблему для всей округи. Пытаться погладить или "спасти" его. Оставлять детей одних. Игнорировать следы и вой поблизости.

Волк живёт по своим законам и не виноват в том, что оказался рядом с нами. Наша задача – не провоцировать его и не приучать к человеческому жилью. Тогда встреча останется просто встречей, а не бедой.