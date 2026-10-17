В Подмосковье власти экстренно опровергли информацию о нашествии волков

Осенью в соцсетях то и дело мелькали сообщения: волков в Подмосковье стало больше, люди встречают их чуть ли не у дач. Однако в Комитете лесного хозяйства региона это опровергли. По официальным данным, никакого нашествия нет: с 2018 года популяция волков в области держится стабильно и не превышает 25 особей.

Охотничьи хозяйства тоже не заметили ни скачка численности, ни роста числа встреч с хищниками. Слухи о десятках контактов с начала осени, по словам специалистов, опираются на ненадёжные источники и подтверждения не имеют, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru.

Но если встреча всё-таки случилась, важно знать, как себя вести. Главное правило – не поворачиваться к волку спиной и не бросаться бежать: это мгновенно включает у зверя инстинкт погони. Правильнее медленно отступать назад, не глядя хищнику прямо в глаза – пристальный взгляд он воспринимает как вызов. И попробуйте казаться крупнее: поднимите над головой куртку или сумку.