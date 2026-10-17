Избил ребенка на остановке: задержан кузбассовец с криминальным прошлым

Как сообщили в Полиции Кузбасса и Следкоме, в Новокузнецке задержали 34-летнего местного жителя. Его подозревают в том, что он ударил подростка.

Сначала история появилась в соцсетях. Тогда родственница мальчика сообщила, что 10 октября возле остановки избили школьника. Очевидцы говорили, что к этому могут быть причастны двое мужчин и женщина – все пьяные. Пострадавшего увезли в больницу.

Инспекторы ПДН выяснили, что 14-летний школьник гулял с ровесником вечером. Во время прогулки у них произошел конфликт со взрослой компанией. В ходе него один мужчина ударил школьника. Медики установили у парня ушибы и ссадины.

Полицейские вместе со следователями вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Раньше его уже привлекали к уголовной ответственности – за наркотики, угон и побои.

Кроме того, полицейские нашли двоих, кто был рядом с ним во время конфликта. На всех троих составили протоколы за распитие алкоголя и мелкое хулиганство. Мужчинам выписали штрафы по 1 000 рублей, женщине – 1 500.

– Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Задержанного допросили. Скоро решат, какую меру пресечения ему выбрать. Идёт судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается.