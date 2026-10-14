Риск потерять зрение: пьяные кузбассовцы избили ребенка на остановке

В соцсетях Новокузнецка появилось сообщение о том, что 10 октября пострадал 14-летний подросток. Об этом написала его родственница.

По её словам, всё случилось у остановки "Бриз" в Новоильинском районе. На мальчика напали двое мужчин и женщина. Все трое были пьяны.

До этого, как утверждает автор поста, один из мужчин разбил бутылку и кинулся на группу подростков. А потом взрослые набросились на мальчика, когда тот подошёл поздороваться со знакомыми.

– Продавщица из киоска видела всё и вызвала полицию и скорую, – отмечает автор публикации.

Пострадавшего сначала привезли в травмпункт, а после – в больницы №29 и №1, в отделение челюстно-лицевой хирургии. У него серьёзные травмы. По данным автора поста, врачи решают, как лечить глаз: из-за опухоли есть риск потерять зрение. Плюс сотрясение. По словам родственницы, мальчик страдает астмой.

Автор поста также заявила, что полиция не поговорила со свидетелями и не забрала запись с камеры. По её словам, семья так и не узнала, как идёт проверка. Полиция, со слов свидетелей, на место происшествия так и не прибыла. Розочку (бутылку) с отпечатками не забрали.

Родные пошли в прокуратуру и просят огласки.

В Полиции Кузбасса отметили, что сотрудники выясняют все детали произошедшего и устанавливают гражданина, причинившего телесные повреждения подростку.

Областной Следком также отреагировал на инцидент и сообщил, что территориальный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Следователи выясняют все обстоятельства и ищут участников конфликта. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура Новоильинского района тоже начала разбираться. Там проверят публикацию из интернета. И заодно – как исполняются законы о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если найдут основания, примут меры.