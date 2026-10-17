"Очень страшно": кемеровчанка Милена Петросян заявила о слежке за собой после смерти Татула

Гибель 27-летнего блогера из Кемерова Татула Петросяна стала шоком для его подписчиков. Мужчина покончил с собой возле Красного озера. Почему он это сделал, до сих пор неизвестно.

В соцсетях аудитория видела только идеальную жизнь: любимая жена Милена, двое маленьких детей, любовь в каждом кадре. Но на деле всё могло быть иначе.

Сестра Татула сразу обвинила в случившемся его вдову. По её мнению, именно 25-летняя Милена подтолкнула мужа к роковому шагу. В своих заявлениях женщина была резкой. Она говорила, что вдова ещё не успела развестись, а уже целовалась с другим мужчиной и ехала к нему в квартиру. Сестра заявляла, что Милена и её новый избранник должны ответить за смерть брата, и обещала встретиться с ней в суде.

Милена отвечать на обвинения не стала. Она объяснила это сильным горем и воспитанием, которое не позволяет выносить личное на всеобщее обозрение.

Похороны окончательно показали: мира в семье не будет. Родные Татула не сказали вдове ни слова. Милена держалась спокойно и не плакала. А родственники блогера были раздавлены горем.

Вполне возможно, дело дойдёт до суда. Пока Милена взяла паузу и не ведёт соцсети. При этом в сети обсуждают, что она жалуется на угрозы. После смерти мужа на неё обрушилась волна обвинений. Большинство пользователей поддерживают семью мужчины и винят во всём именно её.

25-летняя блондинка признаётся, что ей страшно. В сети обсуждают её слова из недавнего разговора – аудио попало в интернет. Милена едва сдерживает эмоции и говорит, что ей понадобился психолог, потому что сама она справиться не может.

Девушка не хочет говорить плохо о муже и порочить его память. Он отец её детей, а его семья – тоже родные люди. Оправдываться перед публикой она не собирается. По её словам, все роли уже распределены и кого-то нужно было выставить злодеем.

– Я просто боюсь даже домой в подъезд заходить, потому что она так угрожает, что за мной следят, и так далее. Мне очень страшно заходить домой вечером. У нас еще подъезд без камер. Мне очень страшно, – приводит слова Милены портал Woman.ru.

При этом ещё недавно их пара с Татулом выглядела образцовой. Они поженились в 2022-м, и вскоре у них родились дочь и сын. В соцсетях Милена не раз тепло говорила о муже – называла его руки заботливыми, а саму встречу с ним – удачей в жестоком мире.

Но в 2026-м Татул всё реже стал появляться в её ленте. Милена всё чаще выкладывала одиночные кадры, в том числе из поездок за границу. Это и породило разговоры о том, что в семье не всё в порядке. А лучшая подруга пары отписалась от блогерши и удалила все совместные видео.

Ранее VSE42.RU сообщал, что Наринэ Петросян высказывалась о жестоко убитой блогерше Наталье Кейль, которую лишил жизни её родной брат Симон.