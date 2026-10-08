"Она дьявол": сестра Симона Петросяна облила грязью жестоко убитую им блогершу Наталью Кейль

Кемеровчанка Наринэ Петросян, сестра Татула и Симона Петросянов, публично высказалась о жестоком убийстве красавицы-блогерши Натальи Кейль, которое её брат, Симон Петросян, совершил в 2024 году.

Напомним, Татул Петросян, муж известной кемеровчанки, блогерши Милены Петросян, совершил самоубийство в начале октября. В случившемся сестра погибшего винит его супругу Милену Петросян и публично обвиняет овдовевшую женщину в изменах.

Параллельно с этой драматичной историей вскрылся ещё один ужасающий факт: погибший Татул оказался родным братом жестокого убийцы Симона Петросяна, которому совсем недавно вынесли приговор же садистское убийство своей сожительницы, красавицы-блогерши Натальи Кель. Он, согласно судебным материалам, превратил тело девушки буквально в фарш – эксперты насчитали более 30 ударов ножом и тупым предметом.

В августе этого года Симону Петросяну дали 9 лет и 11 месяцев строгого режима, также его обязали выплатить по 1 млн рублей матери и брату погибшей, 1,5 млн – её малолетнему сыну, а также компенсировать расходы на погребение.

При этом Наринэ Петросян, судя по выгруженному в соцсетях сторис, совсем не считает своего брата Симона виновным в смерти Натальи Кейль, а погибшую девушку – невинной жертвой.

– Вы мне пишете, что невинную девочку убил. Это дьявол, с 16 лет употребляет наркотики, из-за нее трое погибли, и вы будете мне писать: как же так, твой брат убил? Но мы к этой истории вернемся, – заявляет Наринэ.

Эмоциональное видеоообращение кемеровчанка записала после посещения следственного комитета Ленинского района Кемерова и по большей части видео посвящено обвинениям Милены Петросян. Она утверждает, что в СК ей рассказали: Милена Петросян, подъехав на парковку Красного озера и обнаружив Татула, не вышла из машины и не оказала первую помощь. По словам Наринэ, девушка якобы позвонила любовнику, который приехал на место.

– Почему, когда подъехала, она не оказала первую помощь? Я понимаю, она говорит, что забоялась. Но кого бояться – мужа, который тебя пальцем не тронул? – заявила Наринэ.

Также сестра дополняет, что будет подавать иск на Милену, чтобы определить законные встречи с племянниками.