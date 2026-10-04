"Дайте мне пережить это горе": кемеровскую блогершу затравили после суицида мужа

Муж 25-летней блогерши из Кемерова Милены Петросян, у которой более 700 тысяч подписчиков, накануне совершил суицид, о чём стало известно из соцсетей девушки.

Что именно толкнуло мужчину на столь ужасный и непоправимый поступок, достоверно неизвестно, однако сразу же подписчики ополчились на Милену, обвиняя её в произошедшем.

– Заигралась, девчонка! Жаль Татула, глаза такие добрые у парня были, любящие, жаль только, не на ту посмотрели, – сказала одна из подписчиц.

Тем не менее нашлись и те, кто стал защищать девушку, подчёркивая, что всей правды они не знают.

Позже блогерша высказалась и отметила, что не может всё рассказать.

– Я не могу выносить ту правду, которую хочется рассказать, со всем уважением к его семье <...> К сожалению, вы услышали лишь одну сторону и поспешили сделать выводы. Дайте мне пережить это горе, мне нужно время, – сказала Милена.

У девушки остались двое детей. В своём блоге она показывала красивую жизнь и рассказывала о покупке недвижимости.