Цены на яйца взлетели до 900 рублей в сибирском посёлке - в чём дело

В посёлке Тура, что в Эвенкийском районе Красноярского края, люди выстаивают двухчасовые очереди за продуктами. А цена на яйца там доходит до 900 рублей за десяток. Об этом пишет BAZA.

Причина в том, что продукты в посёлок завозят только самолётами. Зимние дороги пока не открылись, а рейсы задерживаются из-за непогоды. В итоге полки магазинов пустеют, а цены взлетают до небес.

Причём разброс цен просто огромный. В некоторых магазинах десяток яиц продают за 750–790 рублей. А те предприниматели, которые сами оплачивают авиадоставку, просят и вовсе до 900 рублей. Для сравнения: яйца, которые привезли субсидируемыми рейсами за счёт администрации, стоят до 130 рублей за десяток.

Но и это ещё не всё. В магазинах ввели ограничения: больше трёх килограммов картофеля в одни руки не продадут.

Власти ситуацию признают. Там говорят, что запасов продуктов действительно не хватает. И обещают исправить положение за счёт дополнительных поставок.